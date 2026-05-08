Nello Stretto di Hormuz si è verificato un nuovo scambio di colpi tra forze statunitensi e iraniane, con entrambi i paesi che hanno confermato l'incidente. Mentre l’amministrazione statunitense definisce l’accaduto come una semplice scaramuccia e assicura che la tregua è ancora valida, le tensioni tra i due paesi rimangono alte. Non ci sono state comunicazioni ufficiali che indicano danni o vittime tra le parti coinvolte.

Malgrado Donald Trump ripeta da oltre un mese che l’accordo di pace con il regime degli ayatollah sia a un passo, il fragile cessate il fuoco è nuovamente a rischio dopo lo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran. Come raccontato dal presidente americano sul social Truth, “tre cacciatorpediniere americani hanno attraversato con successo lo Stretto di Hormuz sotto il fuoco nemico (.) senza subire danni, mentre gli attaccanti iraniani hanno riportato gravi perdite”. “Sono state completamente distrutte numerose imbarcazioni di piccole dimensioni, che sostituiscono una flotta ormai decimata” e “i missili lanciati contro i nostri cacciatorpediniere sono stati facilmente abbattuti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scambio di colpi proibiti tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Trump minimizza: “Soltanto una scaramuccia, la tregua resta in vigore”

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