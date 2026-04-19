Collegamento Pos e registratore di cassa cosa cambia | lunedì ultimo giorno per mettersi in regola

Domani, lunedì 20 aprile, scade il termine previsto per completare l'installazione e il collegamento tra i registratori di cassa telematici e i sistemi Pos. Questa operazione è obbligatoria per tutte le attività commerciali che devono adeguarsi alle disposizioni in vigore. La scadenza riguarda le imprese che ancora non hanno effettuato questa connessione, essenziale per conformarsi alle normative fiscali.

(Adnkronos) – Scade domani, lunedì 20 aprile, il termine per completare il collegamento tra registratori telematici e Pos. La scadenza per stabilire la connessione tra gli strumenti usati per scontrini e pagamenti riguarda quelli già in uso l'1 gennaio 2026 o attivati nei primi mesi del 2026. Si tratta di un abbinamento 'virtuale' tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’Agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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