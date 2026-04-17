Pos-registratore di cassa la scadenza é vicina | ultimo appello per tutti e sanzioni

Il 20 aprile 2026 rappresenta la scadenza stabilita per collegare i POS ai registratori di cassa telematici. Questa data indica il termine ultimo per completare l’installazione e la configurazione dei dispositivi necessari per i pagamenti elettronici. Le autorità hanno annunciato che, a partire da quella data, verranno applicate sanzioni in caso di inadempienza. La scadenza coinvolge tutti i soggetti obbligati a rispettare questa normativa.

Il 20 aprile 2026 è la data ultima per collegare i dispositivi per il pagamento elettronico, i Pos, ai registratori di cassa telematici, gli Rt. Tutti gli esercenti che avevano un Pos registrato come attivo fino al 1° gennaio del 2026 dovranno registrarlo attraverso l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate, legandolo al proprio registratore di cassa, in modo che le transazioni con carta di debito e credito siano completamente tracciabili. Lo stesso giorno scadrà anche il termine, per il commercio al dettaglio e alcune agenzie di viaggio e turismo, per la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo all’ Agenzia delle Entrate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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POS E REGISTRATORE DI CASSA; NOVITA' DAL 2026

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