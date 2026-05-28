Il governo ha annunciato che i 200 milioni di euro sequestrati a Messina Denaro saranno destinati alla sicurezza degli italiani. Il patrimonio include dodici chili di oro, immobili, azioni di banche estere, società offshore e denaro nascosto in paradisi fiscali. La confisca riguarda anche un resort di lusso e vari beni immobili. La cifra sequestrata rappresenta una parte significativa delle risorse attribuite al boss mafioso.

Dodici chili d’oro, resort di lusso, società offshore, azioni di banche estere, decine di immobili e milioni nascosti nei paradisi fiscali. Il gigantesco patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro non rappresentava soltanto la potenza economica di Cosa Nostra, ma anche la capacità della mafia di infiltrarsi nei circuiti finanziari internazionali e trasformare il denaro del narcotraffico in ricchezza apparentemente pulita. Ora però quello stesso tesoro sequestrato dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e dalla Guardia di Finanza potrebbe trasformarsi in risorse concrete per la sicurezza degli italiani. È questo il messaggio politico lanciato dal governo dopo il maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro disposto nell’ambito dell’inchiesta internazionale sui capitali del boss di Castelvetrano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scacco alla mafia: i 200 milioni di Messina Denaro finiranno nella sicurezza degli italiani. L’annuncio di Meloni

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