Mafia scoperto il tesoro della droga di Messina Denaro | sequestri per 200 milioni 3 arresti

Un'operazione antimafia internazionale ha portato al sequestro di beni e patrimoni per oltre 200 milioni di euro collegati al boss di Cosa nostra. Sono stati arrestati tre persone nell'ambito delle indagini. L'azione riguarda principalmente attività di traffico di droga e il patrimonio accumulato attraverso il narcotraffico. Le autorità hanno sequestrato immobili, aziende e conti bancari riconducibili all'organizzazione criminale. L'indagine si inserisce in un più ampio intervento contro le attività illecite della criminalità organizzata.

Palermo, 28 maggio 2026 – Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro: sequestri per oltre 200 milioni di euro e tre arresti. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro. Le attività investigative, sviluppate anche in collaborazione con autorità giudiziarie e di polizia estere, coinvolgono diversi Paesi tra cui Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, dove sono in corso perquisizioni e accertamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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