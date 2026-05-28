L’Ocean Viking si trova nel porto di Savona con 68 migranti a bordo, tra cui alcuni minori non accompagnati. Non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sull’identità di questi minori o su come saranno gestiti. La gestione dell’arrivo e delle operazioni di sbarco nel porto di Savona rappresenta un aspetto ancora da definire, considerando che si tratta del quinto arrivo di quest’anno.

? Domande chiave Chi sono i minori non accompagnati che scenderanno dalla nave?. Come gestirà il porto di Savona questo quinto arrivo dell'anno?. Dove verranno trasferiti i passeggeri una volta terminato lo sbarco?. Quali misure prenderanno le autorità per gestire i flussi migratori?.? In Breve Arrivo previsto per la serata del 28 maggio nel porto di Savona.. Tra i 68 passeggeri sono presenti diversi minori non accompagnati.. Quinto sbarco a Savona dall'inizio dell'anno tra agosto e gennaio.. I migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza in varie regioni.. La nave dell’ONG Ocean Viking è attesa nel porto di Savona nella serata di domani, 28 maggio, con a bordo 68 migranti provenienti dalla rotta del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, l’Ocean Viking attende 68 migranti: ci sono anche minori

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