Nave Ocean Viking ad Ancona 100 migranti a bordo
A Ancona si trova attualmente la nave Ocean Viking con a bordo circa 100 migranti di diverse nazionalità, tra cui somali ed eritrei. I migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo e sono stati portati nel porto italiano. La nave sta aspettando di ricevere indicazioni sulle operazioni di sbarco e gestione dei passeggeri. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici delle operazioni è stata comunicata.
I migranti prelevati dalla Ocean Viking sono di varia nazionalità tra cui somali, eritrei, egiziani, pakistani e bengalesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
