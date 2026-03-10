Nave Ocean Viking ad Ancona 100 migranti a bordo

A Ancona si trova attualmente la nave Ocean Viking con a bordo circa 100 migranti di diverse nazionalità, tra cui somali ed eritrei. I migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo e sono stati portati nel porto italiano. La nave sta aspettando di ricevere indicazioni sulle operazioni di sbarco e gestione dei passeggeri. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici delle operazioni è stata comunicata.