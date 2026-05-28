Savignano apre alla seconda edizione delle passeggiate a sei zampe

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la prima edizione, sabato 30 maggio a Savignano sul Rubicone torna la passeggiata a sei zampe in compagnia di Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena. L’appuntamento è alle 18 nel parco di piazza Giovanni XXIII, sul retro del municipio. Il percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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