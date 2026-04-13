Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 aprile 2026 si svolge la seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo, con numerose realtà della città e della provincia che partecipano all’evento. Durante questa giornata, diverse case museo aprono le loro porte al pubblico, offrendo visite e approfondimenti sulla storia e l’arte locale. L’iniziativa coinvolge istituzioni culturali, associazioni e privati che promuovono la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Tante realtà aretine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, iniziativa che si terra? il 18 e 19 aprile 2026 e vedra?, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. Ad Arezzo apriranno la Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia, la Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, la Casa Venturino Ventur i di Loro Ciuffenna, il M useo Pietro Annigoni ad Anghiari. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Villa De Lollis: apertura speciale per le “Giornate internazionali delle case museo”Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare...

Giornate internazionali delle Case Museo: le aperture straordinarie a Roma e nel LazioSabato 18 e domenica 19 aprile tornano le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri.

Tornano le Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi illustri

Video Tornano le Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi illustri

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