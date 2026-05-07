Al via la seconda edizione di Sette Idee per cambiare l’Italia l' iniziativa de L' Espresso dedicata alla valorizzazione delle startup e delle realtà innovative italiane

Apre ufficialmente oggi il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso dedicata alla valorizzazione di startup e imprese in fase early stage. Sono 11.090 le startup innovative registrate in Italia (CribisCRIF, gennaio 2026), un ecosistema che nei primi cinque anni di vita segna una crescita occupazionale del 229%, oltre il doppio rispetto alle nuove imprese non innovative (+113% secondo ISTAT). Ed è in questa fase di avvio che L'Espresso mette a disposizione i propri canali editoriali, destinando 280 mila euro di credito pubblicitario a sette progetti vincitori. Le candidature sono aperte sul sito setteidee.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Al via la seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l'Italia”Apre ufficialmente il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso dedicata alla valorizzazione di...

Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo: ecco tutte le realtà di Firenze e provincia aperte per l’occasioneTante realtà fiorentine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il CESV per Social Innovation Trail (SIT): scheda da inviare entro il 24 maggio; Festa della mamma 2026: 7 idee regalo hi-tech utili e originali che semplificano la vita; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!.

L'Espresso, al via la seconda edizione di Sette Idee per cambiare l’ItaliaL'iniziativa mette in palio 280mila euro di credito pubblicitario per le sette startup vincitrici. Le candidature sono aperte fino all'8 luglio 2026 ... tg24.sky.it

Al via la seconda edizione di Sette Idee per cambiare l'ItaliaApre ufficialmente il bando della seconda edizione di Sette Idee per cambiare l'Italia, l'iniziativa de L'Espresso dedicata ... iltempo.it

Spaccio Medegriffe - Caldogno. . VIDEO N. 7 Idee regalo per la Festa della Mamma! Ultimo video per oggi! Vi facciamo vedere i portachiavi lunghi intrecciati, tutti con il cuoricino argentato e le perle di vetro… davvero bellissimi! Disponibili in tantissimi c - facebook.com facebook