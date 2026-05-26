Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che istituisce una giornata dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. La giornata sarà osservata ogni anno con eventi e commemorazioni. La decisione è stata adottata senza opposizioni durante una seduta plenaria. La mozione prevede anche iniziative di sensibilizzazione e formazione per prevenire nuovi incidenti. La proposta mira a ricordare le persone morte o rimaste gravemente ferite in incidenti lavorativi.

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Approvata mozione sull'istituzione della giornata regionale sulle morti sul lavoro

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