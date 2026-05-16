Approvata l’istituzione di un tribunale speciale per processare Vladimir Putin per crimini di guerra
I ministri degli Esteri di trentasei Paesi, tra cui l’Italia, hanno approvato una risoluzione per creare un tribunale speciale dedicato a Vladimir Putin. Il nuovo tribunale avrà il compito di processare il presidente russo per i crimini di guerra commessi durante il conflitto in Ucraina. La decisione è stata presa durante una riunione internazionale, senza nomi specifici di imputati o dettagli sulle accuse. La risoluzione mira a formalizzare un procedimento legale contro Putin.
I ministri degli Esteri di trentasei Paesi, tra i quali l’ Italia, hanno approvato una risoluzione per istituire un tribunale speciale che si occuperà di processare Vladimir Putin per i crimini commessi durante la guerra in Ucraina. La sua sede sarà all’ Aia, nei Paesi Bassi, e opererà internamente al Consiglio d’Europa, un’organizzazione per i diritti umani che ha assunto un ruolo guida nell’affrontare il vuoto giurisdizionale lasciato dalla Corte penale internazionale, ma avrà giudici e pubblici ministeri propri. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, che ha partecipato alla cerimonia, ha definito questo momento come «il punto di non ritorno» nella lunga ricerca di giustizia da parte di Kiev. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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