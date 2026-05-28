A Sassari è stato attivato il nuovo servizio di emergenza sanitaria 116117, un ponte digitale che permette ai cittadini di accedere ai servizi sanitari. La centrale operativa NEA116117 sostituirà le modalità di contatto tradizionali, offrendo supporto diretto e immediato. Il servizio consente di ricevere assistenza, prenotare visite e gestire richieste di emergenza attraverso una piattaforma digitale. La modifica riguarda il modo di interagire con i medici di base e i servizi di pronto intervento.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai medici di base per i cittadini sassaresi?. Quali servizi potrà offrire concretamente la nuova centrale operativa NEA116117?. Chi gestirà le 28 postazioni precedentemente destinate alla vecchia guardia medica?. Come verrà garantito il passaggio rapido tra il 116117 e il 118?.? In Breve Servizio copre 315.460 abitanti tra Sassari, Alghero e Ozieri.. Gestione affidata a 28 postazioni precedentemente destinate alla guardia medica.. Angelo Maria Serusi estende il modello già attivo in Gallura e Nuoro.. Alessandro Bianchi conferma la continuità operativa sulle vecchie postazioni territoriali.. Il numero unico 116117 è operativo nel territorio della Asl di Sassari per garantire assistenza sanitaria non urgente e informazioni sui servizi ai cittadini, con un sistema attivo 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: attivo il 116117, nuovo ponte digitale per la sanità

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