Sarzana maliano blocca il traffico poi picchia tutti Un mese fa aveva bruciato un gatto
Un uomo di origine maliana ha bloccato il traffico e aggredito diverse persone, dopo aver già bruciato un gatto un mese fa. I carabinieri sono intervenuti per spostarlo, ma sono stati accolti con insulti, spintoni e calci. Durante l’episodio, un operatore delle forze dell’ordine è stato colpito. L’uomo è stato poi fermato e portato in caserma. La situazione ha causato disagi alla viabilità locale.
Sarzana (La Spezia), 28 maggio 2026 – La sua intenzione era quella di bloccare il traffico lungo la Variante nella zona del quartiere di Crociata. E per rafforzare il suo inspiegabile proposito, si era anche sdraiato al centro della carreggiata provocando lunghe code di mezzi in attesa di ripartire. Il protagonista del fuoriprogramma è una conoscenza cittadina, balzata qualche settimana fa alla cronaca per il suo tentativo di cucinare la carcassa di un gatto all’interno del parco pubblico della Città dei bambini. Questa volta Mamadou D., maliano del 1998, in evidente stato di alterazione psichica ha paralizzato il traffico di metà pomeriggio in una arteria a altissimo transito veicolare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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