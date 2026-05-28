Sarzana maliano blocca il traffico poi picchia tutti Un mese fa aveva bruciato un gatto

Notizia in breve

Un uomo di origine maliana ha bloccato il traffico e aggredito diverse persone, dopo aver già bruciato un gatto un mese fa. I carabinieri sono intervenuti per spostarlo, ma sono stati accolti con insulti, spintoni e calci. Durante l’episodio, un operatore delle forze dell’ordine è stato colpito. L’uomo è stato poi fermato e portato in caserma. La situazione ha causato disagi alla viabilità locale.