Un uomo ha bloccato il traffico sulla Variante nel quartiere di Crociata e ha aggredito alcune persone. Un mese fa, aveva incendiato un gatto nel parco. Questa mattina, ha causato disagi e violenze nel tentativo di fermare le auto, poi ha picchiato alcuni passanti. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo. Non ci sono altre persone coinvolte.

Sarzana (La Spezia), 28 maggio 2026 – La sua intenzione era quella di bloccare il traffico lungo la Variante nella zona del quartiere di Crociata. E per rafforzare il suo inspiegabile proposito, si era anche sdraiato al centro della carreggiata provocando lunghe code di mezzi in attesa di ripartire. Il protagonista del fuoriprogramma è una conoscenza cittadina, balzata qualche settimana fa alla cronaca per il suo tentativo di cucinare la carcassa di un gatto trovato senza vita, all’interno del parco pubblico della Città dei bambini. Questa volta Mamadou D., maliano del 1998, in evidente stato di alterazione psichica ha paralizzato il traffico di metà pomeriggio in una arteria a altissimo transito veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blocca il traffico, poi picchia tutti. Un mese fa aveva bruciato un gatto al parco

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A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her

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