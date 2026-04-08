A 23 anni fa irruzione in casa della sua ex incinta al settimo mese e la picchia

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta con l’accusa di aver fatto irruzione nell’abitazione della sua ex compagna, incinta al settimo mese, e di averla aggredita fisicamente. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione di un’aggressione in corso. La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta in flagranza di reato per lesioni personali aggravate. L'uomo sarebbe entrato in casa della ex, incinta al settimo mese, e l'avrebbe picchiata. È stato denunciato anche per violazione di domicilio.L'aggressioneSecondo quanto è. 🔗 Leggi su Today.it

Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di...

Leggi anche: Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato

Argomenti più discussi: Polizia fa irruzione e trova droga e pistola in casa: 23enne in manette; L'assassino di Chiara Poggi nascosto in cortile e l'irruzione nella villa a Garlasco: Lei non ha aperto volontariamente. Il sospetto del movente nei file protetti; Fa irruzione in casa della sua ex incinta e la picchia; Banda del flex fa irruzione nel bar, bottino da 6500 euro.

Festa all'Istituto Don Orione di Avezzano: Suor Sophia celebra 25 anni di professione religiosa https://www.terremarsicane.it/festa-allistituto-don-orione-di-avezzano-suor-sophia-celebra-25-anni-di-professione-religiosa/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #25an - facebook.com facebook

Rohan Dennis attacca i media 3 anni dopo aver ucciso la moglie Melissa Hoskins: "Siete disgustosi" x.com