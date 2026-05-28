Sarabanda Celebrity tutti gli ospiti della serata
Stasera, Sarabanda Celebrity vede in gara due squadre composte da ospiti noti. La trasmissione prevede giochi di domande e risposte, concludendo con una sfida finale. Le squadre sono formate da personaggi dello spettacolo e dello sport. La puntata si svolge in diretta, con i concorrenti che si sfidano su vari quiz. I giochi sono trasmessi in tempo reale e sono visibili a un vasto pubblico.
Questa sera grande attesa perSarabanda Celebrity, il programma musicale dedicato ai vip, la prima puntata ha debuttato con937.000 spettatori ed il 6.9% di share. L’anno scorso ha ottenuto un grande successo e così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riproporlo. Sarabanda Celebrityprevede due squadre di vip, l’una contro l’altra, dove si sfidano con i giochi format del programma. Sono diverse le manche attraverso cui la squadra può sommare punti fino al duello finale. L’appuntamento conSarabanda Celebrityè stasera alle 21.30 su Italia 1, o in streaming suMediaset Infinity. Ascolti tv: Montalbano vince in replica, bene Un nuovo inizio, Belve Crime chiude al 6. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Stasera, in prime-time su #Italia1, #SarabandaCelebrity con @EnricoPapi2. Vip, sfide musicali, hit da indovinare e il mitico 7x30. Tra gli ospiti: @OriettaBerti, #Alvin, @ninazilli, @OfficialCiro, #RosaChemical, #ElenoireCasalegno e tanti altri! quimediaset.it/com x.com
#AscoltiTV | Giovedì 21 Maggio 2026. Un futuro aprile (2.219 – 14.4%) meglio di Forbidden Fruit (1.973 – 14.3%), ottimo Infante (9%) Formigli (7%) sopra Del Debbio (6.5%), Sarabanda Celebrity riparte dal 6.9%, bene Comedy Match (4.4%) Tutti i dati #Audite facebook
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