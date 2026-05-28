sarabanda celebrity tutti gli ospiti della serata

Notizia in breve

Stasera, Sarabanda Celebrity vede in gara due squadre composte da ospiti noti. La trasmissione prevede giochi di domande e risposte, concludendo con una sfida finale. Le squadre sono formate da personaggi dello spettacolo e dello sport. La puntata si svolge in diretta, con i concorrenti che si sfidano su vari quiz. I giochi sono trasmessi in tempo reale e sono visibili a un vasto pubblico.