Sarabanda Celebrity la reazione del pubblico fa sbottare Papi | C' è qualcuno contro di me?

Notizia in breve

Durante la trasmissione Sarabanda Celebrity, la reazione del pubblico ha portato a una dichiarazione di Papi, che ha chiesto se ci fosse qualcuno contro di lui. La sfida tra le due squadre si è intensificata con battute, imitazioni e siparietti che sono diventati virali sui social. La trasmissione continua a coinvolgere gli spettatori con momenti di intrattenimento.