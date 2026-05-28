Sarabanda Celebrity la reazione del pubblico fa sbottare Papi | C' è qualcuno contro di me?

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la trasmissione Sarabanda Celebrity, la reazione del pubblico ha portato a una dichiarazione di Papi, che ha chiesto se ci fosse qualcuno contro di lui. La sfida tra le due squadre si è intensificata con battute, imitazioni e siparietti che sono diventati virali sui social. La trasmissione continua a coinvolgere gli spettatori con momenti di intrattenimento.

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La sfida tra le due squadre entra sempre più nel vivo e, dopo battute pungenti, imitazioni improbabili e siparietti diventati immediatamente virali sui social, Sarabanda Celebrity continua a regalare momenti di puro intrattenimento. Con il team di Orietta Berti inizialmente in vantaggio e la. 🔗 Leggi su Today.it

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