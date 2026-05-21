sarabanda celebrity stasera in su italia 1 riparte lo show con enrico papi

Stasera su Italia 1 riparte Sarabanda Celebrity, lo show condotto da Enrico Papi. La trasmissione torna con otto personaggi noti del mondo dello spettacolo, divisi in due squadre. La puntata prevede diverse sfide legate alla musica, con prove di velocità e intuito. I concorrenti si sfidano in vari giochi, cercando di accumulare punti e vincere le sfide. La trasmissione si svolge nel rispetto delle regole stabilite e senza variazioni rispetto al format consolidato.

A un anno esatto dal debutto della prima edizione, seguita da una media di 951.000 spettatori pari al 7,24%, riparte questa sera, giovedì 21 maggio 2026 in prima serata su Italia 1, Sarabanda Celebrity, condotto ancora una volta da Enrico Papi. Il leggendario game show, prodotto da Banijay Italia, torna in onda nella speciale versione in cui a sfidarsi a tutto ritmo sono due squadre di celebrità. Ecco quali saranno i giochi e chi saranno i concorrenti della prima puntata, in onda dalle 21.30 di oggi su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Protagonista di ogni puntata di Sarabanda Celebrity saranno otto vip, suddivisi in due squadre da quattro: le celebrità protagoniste saranno impegnate di volta in volta in sfide tra hit, intuizione, memoria, aneddoti, in una serie di giochi iconici, divertenti ed inediti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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