sarabanda celebrity ecco i team di stasera

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, Enrico Papi torna questa sera, giovedì 28 maggio, con un nuovo appuntamento di Sarabanda Celebrity, il game show musicale della prima serata di Italia 1. I team del 28 maggio 2026. Come sempre, otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi a tutta musica. L’obiettivo è sempre lo stesso: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La seconda puntata di stasera vedrà contrapporsi, in una sfida adrenalinica, due team composti rispettivamente da: Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara; e il secondo da: Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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