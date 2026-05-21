Sarabanda Celebrity stasera riparte il quiz musicale | ospiti

Stasera torna in tv Sarabanda Celebrity, il quiz musicale condotto da Enrico Papi. La prima puntata vedrà due squadre di vip sfidarsi in una gara di musica e giochi, con alcuni ospiti che entreranno in scena durante la trasmissione. La trasmissione riporta il format originale, rivisto con un cast di personaggi noti, e andrà in onda questa sera sui canali dedicati. La puntata è stata registrata con la presenza di diversi partecipanti famosi, pronti a sfidarsi tra musica e divertimento.

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Due squadre di vip si sfideranno nella prima puntata di Sarabanda Celebrity, in onda questa sera e con la conduzione di Enrico Papi Questa sera tornaSarabanda Celebrity, il programma diEnrico Papiche fa sfidare gli artisti con la musica, un’opportunità per giocare insieme ai concorrenti ed esercitarsi con un format che ha fatto la storia della televisione. Lo scorso annoSarabanda è anche tornato con il suo format classico, nel preserale estivo, ma non ha realizzato gli ascolti sperati.Invece Pier Silvio Berlusconi ha deciso di premiare il programma nella forma da prima serata e quindi con i concorrenti vip, poiché ogni serata ha ottenuto buoni ascolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sarabanda Celebrity, stasera riparte il quiz musicale: ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sarabanda Celebrity 2026: quando torna il quiz musicale con Enrico Papi?Sarabanda Celebrity, dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare su Italia 1. Leggi anche: Sarabanda Celebrity, stasera in su Italia 1 riparte lo show con Enrico Papi Sarabanda Celebrity 2026 stasera, 21 maggio, su Italia 1: ospiti, anticipazioni e giochiLa musica torna protagonista in prima serata su Italia 1 con il grande ritorno di Sarabanda Celebrity. Le anticipazioni. superguidatv.it Sarabanda Celebrity, stasera in su Italia 1 riparte lo show con Enrico PapiStasera, giovedì 21 maggio 2026, va in onda in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity: torna il leggendario quiz musicale condotto da Enrico Papi con protagonisti otto vip. gazzetta.it