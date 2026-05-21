Sarabanda Celebrity da stasera la nuova edizione | anticipazioni ospiti come funziona
Da questa sera torna in televisione l’edizione vip di “Sarabanda”, il programma che unisce musica, ritmo e divertimento. La trasmissione si presenta con un cast di ospiti noti e si concentra su giochi di memoria musicale e sfide tra concorrenti. La versione attuale mantiene le caratteristiche principali della formula originale, con un’atmosfera leggera e coinvolgente. Le puntate si susseguono con momenti di intrattenimento e momenti di spettacolo, mantenendo alta l’attenzione sul ritmo e sulla partecipazione del pubblico.
Il caldo clima di “Sarabanda” torna a invadere la televisione italiana con una versione vip che punta - come d'abitudine - su ritmo, ironia e memoria musicale. Oggi, giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1, riparte "Sarabanda Celebrity", game show che ha segnato un’epoca e che oggi si. 🔗 Leggi su Today.it
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