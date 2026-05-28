L’Italia ha bloccato le proposte di sanzioni contro il governo israeliano, mantenendo invece il veto sulle misure contro il ministro Ben-Gvir. Il governo Meloni chiede invece di adottare misure specifiche contro di lui, mentre si oppone a quelle rivolte al governo di Netanyahu. Tajani ha suggerito alla rappresentante europea di spingere per ulteriori azioni contro le figure coinvolte.

Antonio Tajani ha proposto a Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la politica Estera dell’Ue, di imporre sanzioni individuali al ministro della Sicurezza Ben-Gvir “per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani”, ha annunciato il capo della Farnesina su X il 21 maggio. Le misure riguarderebbero limitazioni ai movimenti bancari, beni congelati e il visto del leader ultranazionalista di Potere Ebraico perché, ha precisato Tajani, le violenza inflitte agli attivisti sono solo sua responsabilità e non dell’intero governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni a Israele, tutti i veti dell’Italia. Ora il governo Meloni chiede misure contro il ministro Ben-Gvir, mentre blocca quelle al governo Netanyahu

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