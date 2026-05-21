Flotilla tornano in Italia gli attivisti rilasciati da Israele La mossa del governo | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta

Dopo essere stati trattenuti e vessati nel porto di Ashdod, gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono in procinto di lasciare Israele e tornare nei loro paesi di origine. La notizia arriva mentre il governo italiano annuncia l'intenzione di adottare sanzioni nei confronti di un membro del governo israeliano. Il ministro israeliano, in un video, ha mostrato le azioni contro gli attivisti, che comunque stanno per essere rilasciati e rientrare a casa.

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