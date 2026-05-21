Flotilla tornano in Italia gli attivisti rilasciati da Israele La mossa del governo | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta
Dopo essere stati trattenuti e vessati nel porto di Ashdod, gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono in procinto di lasciare Israele e tornare nei loro paesi di origine. La notizia arriva mentre il governo italiano annuncia l'intenzione di adottare sanzioni nei confronti di un membro del governo israeliano. Il ministro israeliano, in un video, ha mostrato le azioni contro gli attivisti, che comunque stanno per essere rilasciati e rientrare a casa.
Il giorno dopo le vessazioni subite al porto di Ashdod, rilanciate in un video dal ministro Itamar Ben Gvir, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si apprestano a rientrare nei rispettivi Paesi di appartenenza. Dopo il trasferimento alla prigione di Ketziot, le decine di attivisti sono stati liberati e portati in aeroporto a Eilat, dove si sono imbarcati su un primo volo charter per la Turchia. Da lì s’imbarcheranno su successivi voli per i rispettivi Paesi. Intanto i governi europei – Italia compresa – mettono a fuoco le scelte d’azione con cui mostrare a Israele che questa volta, come ha detto Antonio Tajani, «è stata superata la linea rossa ». 🔗 Leggi su Open.online
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