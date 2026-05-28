Un incendio notturno ha distrutto una legnaia e due trattori in un'area isolata. Le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni vicine, che si trovano a una certa distanza. I carabinieri hanno trovato tracce di innesco sul luogo, che sembrano indicare il dolo. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità dell’incendio e l’eventuale presenza di altri elementi utili alle verifiche.

? Punti chiave Come hanno fatto le fiamme a non raggiungere le case vicine?. Quali tracce di innesco hanno trovato i carabinieri sul luogo?. Perché l'incendio punta proprio al presidente del consorzio Melinda?. Quanto valore economico hanno i trattori d'epoca distrutti dal fuoco?.? In Breve Incendio notte 26-27 maggio presso bivio per Banco a Sanzeno.. Quaranta operatori tra vigili del fuoco di Taio, Banco e Casez.. Due trattori d'epoca gravemente danneggiati nella struttura di 40 metri quadrati.. Carabinieri di Rumo indagano sulla pista dolosa per accertare possibili inneschi.. Un rogo violento ha distrutto la legnaia di Ernesto Seppi, presidente del consorzio Melinda, a Sanzeno, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanzeno, rogo notturno distrugge legnaia e trattori: indagine sul dolo

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