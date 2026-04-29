Abano Terme rogo notturno distrugge 1.200 mq | scatta l’indagine

Un incendio notturno ha devastato un capannone di circa 1.200 metri quadrati in via Monte Santo, ad Abano Terme. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Investigativo Antincendi e i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle possibili responsabilità. La zona è stata messa in sicurezza e l’incendio è stato spento durante le prime ore del mattino.

? Cosa sapere Incendio distrugge capannone di 1.200 mq in via Monte Santo ad Abano Terme.. Il Nucleo Investigativo Antincendi e i Carabinieri indagano sulle cause del rogo notturno.. Un violento rogo ha distrutto un capannone di 1.200 metri quadrati in via Monte Santo ad Abano Terme, scatenandosi poco dopo la mezzanotte di questa notte tra martedì e mercoledì 29 aprile 2026. Le fiamme hanno investito l’area di un ex vivaio, costringendo i soccorsi a una risposta massiccia per evitare che il calore si propagasse alle zone limitrofe. L’operazione di spegnimento coordinata dai soccorsi. Il distaccamento locale dei Vigili del Fuoco di Abano Terme è stato il primo a intervenire sul posto, impiegando immediatamente un’autopompa e un’autobotte per contrastare l’incendio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abano Terme, rogo notturno distrugge 1.200 mq: scatta l’indagine Notizie correlate Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in... Marina di Sibari, rogo notturno distrugge il lido Storie di MareUn rogo devastante ha colpito il cuore di Marina di Sibari nella notte tra sabato e domenica, riducendo in macerie lo stabilimento balneare Storie di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: ABANO TERME | Incendio in un ex vivaio nella notte, Vigili del Fuoco al lavoro per ore. Pauroso incendio al Vivai Garden: non si esclude il doloL'intervento dei vigili del fuoco nella notte tra il 28 e il 29 aprile in via Monte Santo ad Abano Terme. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti tecnici. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ... padovaoggi.it Incendio nella notte, scoppiano 3 bombole di Gpl: camper in cenereABANO TERME - Un camper è andato completamente distrutto a causa di un incendio probabilmente causato dallo scoppio di tre bombole di Gpl. Il fatto è avvenuto ad Abano Terme, dove sono intervenuti ... ilgazzettino.it