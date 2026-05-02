Nella notte, un incendio ha completamente distrutto l’ex discoteca nel centro storico di Brisighella. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a proteggere le abitazioni circostanti dal coinvolgimento diretto delle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili del fuoco a salvare le case vicine?. Cosa ha scatenato le fiamme nel cuore della notte?. Chi dovrà rispondere della sicurezza dell'edificio abbandonato?. Quali sono i rilievi ambientali effettuati dall'Arpae sul sito?.? In Breve Intervento di 8 mezzi di Ravenna e squadre di Forlì, Imola e Modigliana.. Vigili del Fuoco hanno protetto abitazioni vicine in via Lamone a Brisighella.. Nessun ferito registrato nonostante la distruzione della copertura della struttura.. Carabinieri e Arpae effettuano rilievi su ex locale storico degli anni '80.. Intorno alla mezzanotte di questa notte, un violento incendio ha colpito l’ex discoteca Gufo-Burrocacao situata in via Lamone a Brisighella, distruggendo completamente la copertura della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brisighella, rogo notturno distrugge l’ex discoteca Gufo-Burrocacao

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