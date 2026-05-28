Sant' Elia Fiumerapido identificata la vittima dell’incidente a Olivella | morta Gianna Vdovenko aveva 58 anni
È stata identificata come Gianna Vdovenko la donna di 58 anni deceduta in un incidente stradale nel primo pomeriggio a Sant'Elia Fiumerapido, nella frazione di Olivella. La vittima è stata riconosciuta dopo le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente. Le cause e le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di approfondimento. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.
È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Sant’Elia Fiumerapido, nella frazione di Olivella. A perdere la vita è stata Zhanna Vdovenko, cittadina ucraina di 58 anni residente in paese, conosciuta da molti con il soprannome di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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