Incidente frontale tra due auto a San'Elia Fiumerapido durante una forte pioggia | morta una donna

Durante una forte pioggia nel Frusinate, due auto si sono scontrate frontalmente a Sant'Elia Fiumerapido. L'incidente ha causato la morte di una donna. La viabilità è risultata difficile a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause specifiche dell’impatto o sull’identità delle persone coinvolte. Le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso.

Un'ondata di maltempo oggi ha colpito il Frusinate, rendendo complessa la viabilità. A Sant'Elia Fiumerapido due auto si sono scontrate frontalmente, una donna è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scontro tra due auto tra Isernia e Venafro, perde la vita un finanziere

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