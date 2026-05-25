Un'auto è uscita di strada domenica lungo via Sferracavalli a Cassino, provocando il ricovero di un uomo di 82 anni. Dopo due giorni di ospedale, l’uomo non è sopravvissuto. Oggi si svolgono i funerali a Sant’Elia Fiumerapido, dove la comunità si riunisce in lutto per l’anziano deceduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sant’Elia Fiumerapido si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Savelli, l’82enne morto domenica dopo due giorni di ricovero in ospedale a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Cassino, lungo via Sferracavalli. I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 25 maggio, alle 15, nella chiesa di San Sebastiano. Il feretro arriverà nel primo pomeriggio, per permettere ad amici, parenti e conoscenti di rendergli omaggio. L’incidente in via Sferracavalli. Secondo quanto ricostruito, Savelli era alla guida della sua Fiat Panda quando è avvenuto l’impatto con un’altra vettura. La dinamica resta al vaglio della Polizia Locale di Cassino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico incidente d’auto: non ce l’ha fatta Giuseppe, 82 anni. Oggi i funerali a Sant’Elia Fiumerapido

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