Santa Margherita perdita sulla condotta in via Comunale | sospesa l’erogazione idrica attivo servizio autobotte
A Santa Margherita, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa in via Comunale a causa di una perdita sulla condotta idrica. Sul posto sono presenti tecnici che stanno intervenendo per riparare il danno. È stato attivato un servizio di autobotte per fornire acqua ai residenti durante i lavori. La riparazione è in corso e non ci sono indicazioni precise sui tempi di ripristino.
Intervento urgente nella zona di Santa Margherita, dove i tecnici di Amam sono al lavoro per riparare una perdita rilevata sulla condotta idrica collocata in via Comunale.Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni è stata sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua nella rete. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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