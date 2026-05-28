Santa Margherita perdita sulla condotta in via Comunale | sospesa l’erogazione idrica attivo servizio autobotte

Notizia in breve

A Santa Margherita, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa in via Comunale a causa di una perdita sulla condotta idrica. Sul posto sono presenti tecnici che stanno intervenendo per riparare il danno. È stato attivato un servizio di autobotte per fornire acqua ai residenti durante i lavori. La riparazione è in corso e non ci sono indicazioni precise sui tempi di ripristino.