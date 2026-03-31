Guasto al cantiere della condotta idrica sospesa l' erogazione d' acqua | ci sono le autobotti

Nella notte di lunedì 30, i tecnici del Gruppo Hera sono intervenuti presso il cantiere di via XX Settembre a Cento, dove si sta installando una nuova conduttura idrica. A causa di un guasto, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa. Sono state predisposte autobotti per rifornire le utenze colpite dal disagio. Le operazioni di riparazione sono ancora in corso.

I tecnici del Gruppo Hera sono impegnati dalla notte di lunedì 30 in operazioni di pronto intervento nel cantiere di via XX Settembre a Cento, dove è in corso la messa in servizio di una nuova conduttura idrica. A causa di una complicazione durante le difficili fasi di collegamento della condotta, nella prima mattinata di martedì 31 marzo è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze che si trovano nei pressi del cantiere, mentre nella zona sud dell’abitato si avvertono cali di pressione diffusi. Per sopperire alla mancanza d’acqua, sono già attive due autobotti, una in via Dei Tigli, presso la Coccinella Gialla, e l’altra in via degli Israeliti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Guasto al cantiere della condotta idrica, sospesa l'erogazione d'acqua: ci sono le autobotti Articoli correlati Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobottiProseguono i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il calvario lungo i binari. Altro guasto agli impianti tra Empoli e Ponte a Elsa; Ex Fateci Spazio, cantiere a rilento?; Roma, il tram fantasma di piazzale Ostiense è ostaggio dei lavori: fermo da mesi, ora è preda dei vandali; Colli Aniene a secco, conduttura tranciata nel cantiere della tranvia: quartiere in ginocchio e polemiche sui lavori (FOTO). ULTIM'ORA Guasto elettrico alla linea ferroviaria, evacuato un treno della Tua a Torre de' Passeri [FOTO-VIDEO] La notizia: https://cityne.ws/WaPHM - facebook.com facebook