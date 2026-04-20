C' è una perdita nell' acquedotto Jato | erogazione idrica sospesa a Carini Capaci e Isola delle Femmine

A causa di una perdita nell'acquedotto Jato, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa temporaneamente in alcuni comuni e nel serbatoio Petrazzi di Palermo. La sospensione è prevista a partire dalle 16 di martedì 21 aprile e coinvolge le zone di Carini, Capaci, Isola delle Femmine e il serbatoio di Palermo. La situazione dipende dalla presenza di una perdita sull’acquedotto nel territorio di Isola delle Femmine.

"A causa di una perdita idrica sull'acquedotto Jato, in territorio di Isola delle Femmine, alle 16 di martedì (21 aprile) verrà sospendere temporaneamente l'erogazione idrica ai Comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine e al serbatoio Petrazzi di Palermo. Pertanto a partire da mercoledì 22.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Interventi di Acquedotto Pugliese: erogazione idrica sospesa in due Comuni, possibili disagiORIA E SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha programmato una serie di interventi mirati al miglioramento del servizio idrico attraverso... Riparazione di una perdita idrica, il 16 aprile stop all'erogazione di acqua a Japigia e Sant'AnnaDodici ore di stop all'erogazione idrica, il prossimo 16 aprile, per Japigia e per il quartiere Sant'Anna di Bari, a causa di una riparazione di una...