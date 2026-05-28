Santa Cecilia di Eboli al setaccio | pioggia di sanzioni e Daspo urbani

La polizia municipale di Eboli ha effettuato controlli a Santa Cecilia, con sanzioni e Daspo urbani. Gli agenti hanno verificato le aree vicino ai giardinetti della parrocchia e alla chiesa di San Vito al Sele. Durante l’intervento, sono state elevate diverse multe e sono stati adottati provvedimenti di allontanamento temporaneo. L’operazione è stata coordinata dal comandante della polizia locale. Sono stati controllati anche alcuni soggetti presenti nelle zone interessate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Polizia Municipale di Eboli in azione, nella frazione di Santa Cecilia. Sotto la direzione del Comandante Daniele De Sanctis, gli agenti hanno portato a termine un mirato intervento di controllo del territorio nei pressi dei giardinetti della parrocchia e della Chiesa di San Vito al Sele, dove. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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