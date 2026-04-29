Eboli al setaccio | Daspo urbano per due prostitute i controlli

A Eboli sono stati emessi due provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di altrettante persone coinvolte in attività di prostituzione. L’operazione fa parte di una serie di controlli mirati a mantenere l’ordine pubblico e il rispetto delle norme sul territorio. Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche in diverse zone della città, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza.

Prosegue senza sosta l’azione di controllo per garantire la sicurezza e il decoro sul territorio di Eboli. Nelle ultime ore, la Polizia Municipale e i Carabinieri hanno passato al setaccio la fascia costiera di Marina di Eboli. Durante i controlli, le Forze dell’Ordine hanno intercettato due.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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