investita e uccisa una 34enne a santa cecilia di eboli chiusa la statale 18

Una donna di 34 anni di nazionalità straniera è stata investita e uccisa questa mattina lungo la strada statale 18 in località Santa Cecilia di Eboli, nel Salernitano. La statale è stata chiusa al traffico poco dopo l’incidente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

Investita e uccisa una donna di 34 anni di nazionalità straniera. E’ accaduto questa mattina lungo la strada statale 18, in località Santa Cecilia di Eboli, nel Salernitano. Per cause in corso di accertamento, la donna, che era a piedi, è stata investita da un’autovettura in transito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, presenti le squadre di Anas che hanno chiuso, provvisoriamente, quel tratto di strada statale, che sarà riaperto una volta conclusi i rilievi. La circolazione, infatti, risulta deviata in corrispondenza del luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

