? Domande chiave Chi riuscirà a conquistare il pass per la finale di Roma?. Come si gioca una partita di calcio con cecità assoluta?. Quali realtà locali hanno finanziato l'acquisto delle nuove porte regolamentari?. Perché la vittoria della Sanremo sarà decisiva per il campionato?.? In Breve Torneo dal 29 al 31 maggio presso i campi di Pian di Poma.. Alessandro Sindoni e Matteo Sistu coordinano l'organizzazione con il Comune di Sanremo.. Stefano Giampaolo Conti finanzia l'acquisto di nuove porte regolamentari per le gare.. Accesso gratuito per i cittadini per promuovere l'inclusione sociale nel territorio ligure.. Dal 29 al 31 maggio i campi di Pian di Poma a Sanremo ospiteranno le gare di ritorno del Girone Nord del Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1, una competizione riservata ad atleti con cecità assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, sfida per il trono del calcio a 5 B1: l’evento a Pian di Poma

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