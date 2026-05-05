Sanremo ospita il Monaco Seven | stage internazionale a Pian di Poma

Sanremo ospita il Monaco Seven, uno stage internazionale di rugby che si svolge a Pian di Poma. Durante l'evento, si svolgono allenamenti che integrano tecniche provenienti dalla Francia. Il ritiro ha portato un aumento di presenze nelle strutture ricettive della città, con un incremento delle prenotazioni negli hotel locali. L'evento coinvolge atleti e staff provenienti da vari paesi, creando un momento di scambio sportivo e culturale.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le tecniche francesi gli allenamenti del Sanremo Rugby?. Quali vantaggi economici ha portato il ritiro per gli hotel di Sanremo?. Perché Pian di Poma è stata scelta come sede per il Monaco Seven?. Come può questo scambio internazionale far crescere il rugby in Liguria?.? In Breve Ritiro di quattro giorni presso il campo del Sanremo Rugby a Pian di Poma.. Soggiorno degli atleti monegaschi in diversi hotel della città di Sanremo.. Scambio tecnico tra professionisti francesi e giocatori biancazzurri del Sanremo Rugby.. Valorizzazione del turismo sportivo ligure fuori dai periodi di alta stagione.. Il terreno di gioco di Pian di Poma ha ospitato nel fine settimana lo stage del Monaco Seven, formazione professionistica francese impegnata in un ritiro di quattro giorni a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo ospita il Monaco Seven: stage internazionale a Pian di Poma Notizie correlate Scuola etrusca a Volterra. Uno stage internazionaleDal 15 al 27 giugno Volterra sarà sede della Archaeological Field School of Etruscology, un programma accademico intensivo organizzato... Perugia ospita il Festival internazionale della parità di generePerugia ospiterà la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere.