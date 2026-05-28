Maria De Filippi e Stefano De Martino a Sanremo 2027? Spunta il clamoroso rumor

Da movieplayer.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'indiscrezione di Adnkronos segnala che Maria De Filippi potrebbe presentarsi a Sanremo 2027 affiancando Stefano De Martino, almeno in una serata. La notizia circola come possibile novità per il festival. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui ruoli o le modalità dell’eventuale partecipazione. La voce ha già acceso discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan della manifestazione.

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Un'indiscrezione di Adnkronos accende il dibattito sul Festival di Sanremo 2027: Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino sul palco dell'Ariston almeno in una serata della kermesse canora. Un nuovo rumor sta facendo discutere il mondo della televisione italiana: al Festival di Sanremo 2027 Stefano De Martino potrebbe avere al suo fianco Maria De Filippi. L'indiscrezione, ancora non confermata, sta già infiammando il web e alimentando le ipotesi su uno delle edizioni più attese degli ultimi anni. Da quando è stato ufficializzato che il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà Stefano De Martino, le voci sul cast e sulle possibili co-conduttrici si sono moltiplicate: dagli amici storici di Stasera tutto è possibile fino ad Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

maria de filippi e stefano de martino a sanremo 2027 spunta il clamoroso rumor
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MARIA DE FILIPPI METTE LE MANI SULLA RAI: STEFANO DE MARTINO NUOVO CONDUTTORE FESTIVAL DI SANREMO

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