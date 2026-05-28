Un'indiscrezione di Adnkronos accende il dibattito sul Festival di Sanremo 2027: Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino sul palco dell'Ariston almeno in una serata della kermesse canora. Un nuovo rumor sta facendo discutere il mondo della televisione italiana: al Festival di Sanremo 2027 Stefano De Martino potrebbe avere al suo fianco Maria De Filippi. L'indiscrezione, ancora non confermata, sta già infiammando il web e alimentando le ipotesi su uno delle edizioni più attese degli ultimi anni. Da quando è stato ufficializzato che il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà Stefano De Martino, le voci sul cast e sulle possibili co-conduttrici si sono moltiplicate: dagli amici storici di Stasera tutto è possibile fino ad Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maria De Filippi e Stefano De Martino a Sanremo 2027? Spunta il clamoroso rumor

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MARIA DE FILIPPI METTE LE MANI SULLA RAI: STEFANO DE MARTINO NUOVO CONDUTTORE FESTIVAL DI SANREMO

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Temi più discussi: Maria De Filippi è una luce. Più cadi e più è difficile rialzarti e ad Amici sono davvero caduta dalle scale! Lorenzo è goffo e divertente, abbiamo legato molto: parla Angie; Cosa sono le soap opera da un minuto che stanno divorando Netflix e su cui ha investito Maria De Filippi; Maria De Filippi lancia micro-drama in Italia e sfida Netflix: le soap nell'era social; Maria De Filippi nel 2025 è restata una macchina da soldi. La sua Fascino ha incassato 76,68 milioni, uno più dell’anno prima. Guadagni limitati a 8 milioni per il caro-cachet degli ospiti tv.

Il Festival di De Martino. Ad affiancare il conduttore, almeno per una serata, potrebbe esserci Maria De Filippi. De Martino lavora alle scelte musicali con incontri discografici e concerti dal vivo, vorrebbe ridurre i cantanti a 24-26. #Sanremo2027 (fonte: Adnkr x.com

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