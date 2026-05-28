Sanità medici in piazza contro il decreto Schillaci

I medici sono scesi in piazza per protestare contro il decreto di riforma del settore sanitario promosso dal ministro della salute. La manifestazione si svolge in assenza di riferimenti ai periodi di emergenza sanitaria passati. La protesta riguarda le modifiche apportate al comparto medico e sanitario, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle richieste dei partecipanti. La mobilitazione si svolge in modo pacifico e senza incidenti.

Lontani i tempi del Covid e degli “angeli della sanità”, oggi i medici tornano in strada per protestare contro il decreto di riforma del comparto voluto dal ministro Schillaci. “Una riforma che non tiene conto delle esigenze dei medici”, secondo il Sindacato dei medici italiani (Smi), “ma soprattutto dei pazienti”. Dito puntato sull’istituzione delle “ Case di comunità ”, che obbligherebbe i medici di base a dividere il loro tempo tra studi e comunità. “S ono scatole vuote fatte in fretta e furia solo per non perdere i soldi del Pnrr”, spiega Patrizia Onofri, segretaria del Smi. “Non sappiamo cosa andremo a fare e sopratutto con quali soldi. Vogliamo essere ascoltati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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