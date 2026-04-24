Sanità scoppia la protesta | il decreto Schillaci divide medici e politica

Nelle ultime ore è scoppiata una protesta legata al decreto Schillaci sulla sanità, che sta causando forti divisioni tra i medici e la politica. La riforma, che mira a potenziare le Case di Comunità, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori sanitari e i rappresentanti delle istituzioni. La questione riguarda in particolare le modalità di attuazione e le risorse previste dal progetto di legge.

Roma - Il progetto di riforma della medicina territoriale punta a rafforzare le Case di Comunità, ma solleva forti critiche tra i medici di base e le organizzazioni di categoria Si accende il confronto sul cosiddetto decreto Schillaci, la riforma della sanità territoriale presentata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che mira a ridefinire il ruolo dei medici di medicina generale. Il provvedimento, illustrato in sede di Conferenza delle Regioni, punta a rendere i medici di base una componente strutturale delle Case di Comunità, con la possibilità – su base volontaria – di diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una sanità “più efficiente e vicina ai cittadini”, in particolare alle fasce più fragili, attraverso un rafforzamento della rete territoriale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Sanità, scoppia la protesta: il decreto Schillaci divide medici e politica Notizie correlate Arriva il decreto Schillaci: i medici di famiglia diventano dipendenti pubbliciUn medico di famiglia al centro dell’assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da... Medici di famiglia, ora possono diventare dipendenti pubblici con il decreto SchillaciIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha presentato alla Conferenza delle Regioni la bozza di un decreto legge che ridisegna il ruolo dei... Contenuti di approfondimento Sanità, scoppia la protesta: il decreto Schillaci divide medici e politicaCronaca nazionale Roma - 24/04/2026 15:23 - Il progetto di riforma della medicina territoriale punta a rafforzare le Case di Comunità, ma solleva forti critiche tra i medici di base e ... abruzzo24ore.tv Medici di famiglia, è ufficiale: cambia tutto. Scoppia la protesta!Una riforma destinata a cambiare profondamente l’organizzazione della sanità territoriale in Italia è ormai alle porte. Il nuovo decreto annunciato dal ... thesocialpost.it