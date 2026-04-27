Medici di medicina generale hanno manifestato opposizione al decreto presentato dal ministro della Salute. La riforma proposta prevede modifiche alle modalità di lavoro e alle prestazioni, suscitando reazioni di protesta tra i professionisti. Alcuni medici ritengono che le nuove norme siano inefficaci e dannose per la qualità dell’assistenza. La discussione sulla proposta continua tra le parti coinvolte, senza ancora aver trovato un accordo.

Case di comunità al centro, ma servono funzioni chiare, personale, formazione e strumenti adeguati, attraverso un inquadramento più ampio delle riforme, una visione complessiva del Servizio sanitario nazionale e senza limitarsi a voler 'alleggerire' gli ospedali. È la posizione della Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg) riguardo al decreto sulla riforma della medicina territoriale presentato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il provvedimento introduce cambiamenti nell’organizzazione dell’assistenza primaria, prevedendo un inserimento dei medici di medicina generale nelle Case di comunità e la possibilità, su base volontaria, di un passaggio al rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inutile e dannoso, medici generali in rivolta contro il decreto Schillaci

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