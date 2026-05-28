Sanità in Basilicata | Lacorazza denuncia il ritardo sul concorso infermieri

Il concorso per infermieri in Basilicata è fermo da quattro anni, secondo quanto dichiarato da Lacorazza. Questa situazione blocca l’assunzione di nuovi professionisti sanitari e potrebbe influire sui fondi del PNRR destinati alla sanità regionale. La procedura non è ancora stata avviata, nonostante le esigenze di personale siano cresciute. La situazione rimane invariata da tempo senza indicazioni precise sui tempi di riavvio.

? Punti chiave Perché il concorso per infermieri è bloccato da quattro anni?. Come influisce questo ritardo sui nuovi fondi del PNRR?. Chi deve rispondere del silenzio sulla sede universitaria di Melfi?. Quali rischi corre la sanità lucana con la gestione attuale?.? In Breve Lacorazza attende risposta assessore Latronico su corso laurea infermieristica a Melfi da quattro mesi.. Ritardo tra decreto 772022 e delibera 6002024 mette a rischio target PNRR strutture sanitarie.. Proposta per incentivi medici e infermieri in zone interne ferma in Consiglio da due anni.. Criticità spesa personale sanitario regionale previste per l'anno 2025.. Piero... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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