Basilicata | corso-concorso per 263 nuovi infermieri tra Potenza e Matera

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Basilicata, è stato avviato un corso-concorso per l’assunzione di 263 infermieri tra Potenza e Matera. Il nuovo modello prevede una combinazione di formazione e successiva assunzione, con un iter formativo gestito da enti specifici incaricati di seguire i candidati durante tutto il percorso. La procedura di selezione prevede una fase di formazione che si concluderà con un concorso pubblico per l’assunzione definitiva.

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? Punti chiave Come funzionerà il nuovo modello di selezione tra formazione e assunzione?. Chi gestirà concretamente l'iter formativo per i candidati lucani?. Perché la Regione ha scelto la figura dell'infermiere di comunità?. Quali vantaggi porterà questo piano alle ASL di Potenza e Matera?.? In Breve Formez PA e Università di Foggia gestiscono la selezione di 500 professionisti.. Assunzioni previste entro il 2026 per coprire i posti nelle ASL lucane.. Contributo economico previsto per i partecipanti al corso specialistico.. Obiettivo contrastare la fuga di competenze nelle province di Potenza e Matera.. La Regione Basilicata avvia un corso-concorso per reclutare 263 nuovi infermiere di famiglia o comunità entro la fine del 2026, coinvolgendo circa 500 professionisti in una selezione basata sulla formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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