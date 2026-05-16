In Basilicata, il presidente della regione ha accusato l'assessore alla sanità di aver causato ritardi attraverso decisioni politiche. In particolare, si è verificato un cambiamento improvviso delle date degli incontri con i sindaci, senza spiegazioni chiare. La vicenda riguarda la gestione dei rapporti tra l’amministrazione regionale e i rappresentanti locali, con tensioni che si sono fatte evidenti pubblicamente. La questione ha attirato l’attenzione sui tempi e le modalità di comunicazione in ambito sanitario regionale.

? Domande chiave Perché l'assessore ha cambiato improvvisamente le date degli incontri con i sindaci?. Quali delibere nascondono il vero ritardo nella gestione della medicina territoriale?. Come influiscono le nuove assunzioni sul numero reale di lucani senza cure?. Chi pagherà i costi della mobilità sanitaria fuori dalla regione Basilicata?.? In Breve Assessore Latronico cita Delibera n. 506 del 23 marzo 2023 per la programmazione.. Circa 60.000 lucani rinunciano alle cure per carenze della sanità territoriale.. Incontro con sindaci Marmo Platano Melandro fissato entro la scadenza del 31 maggio.. Lacorazza contesta mancato bilancio tra nuove assunzioni e mobilità fuori regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Basilicata: Lacorazza accusa l’assessore di ritardi politici

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