Sanità e 118 la Provincia boccia la mozione su Rosignano | Sì al monitoraggio richiesto dai sindaci ma non sostituiamoci ai tecnici
Il consiglio provinciale ha respinto una mozione sulla riforma del 118 e sulla questione del medico assente a Rosignano. La proposta, presentata da un consigliere, chiedeva un monitoraggio sulla situazione, ma è stata rigettata con l’argomentazione che non si devono sostituire i tecnici nelle decisioni. La decisione è arrivata dopo un dibattito sulla gestione dei servizi di emergenza sanitaria e sulla presenza del personale medico in quella zona.
Il consiglio provinciale ha respinto la mozione presentata da Roberta Ferretti in merito alla riforma del 118 e alla vicenda del medico mancante a Rosignano. Una questione sulla quale era intervenuto anche il sindaco, Claudio Marabotti, che aveva espresso la sua assoluta contrarietà alla riforma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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