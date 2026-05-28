Sanità e 118 la Provincia boccia la mozione su Rosignano | Sì al monitoraggio richiesto dai sindaci ma non sostituiamoci ai tecnici

Notizia in breve

Il consiglio provinciale ha respinto una mozione sulla riforma del 118 e sulla questione del medico assente a Rosignano. La proposta, presentata da un consigliere, chiedeva un monitoraggio sulla situazione, ma è stata rigettata con l’argomentazione che non si devono sostituire i tecnici nelle decisioni. La decisione è arrivata dopo un dibattito sulla gestione dei servizi di emergenza sanitaria e sulla presenza del personale medico in quella zona.