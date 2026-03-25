Sanita’ | Battisti Pd Lazio bene impegno su Case comunita’ ma grave bocciatura mozione

Da romadailynews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una riunione regionale, un rappresentante del Partito Democratico ha espresso apprezzamento per l'impegno dedicato alle Case di comunità, considerate strumenti chiave per la sanità territoriale. Tuttavia, è stata bocciata una mozione presentata in merito, suscitando discussioni tra i presenti. Le Case di comunità sono state definite come elementi che migliorano l'assistenza locale e riducono la pressione sugli ospedali.

Le Case di comunità “sono uno dei pilastri fondamentali della sanità territoriale: esse rafforzano l’assistenza di prossimità, alleggeriscono il carico sugli ospedali e garantiscono risposte più rapide ai cittadini. Lasciare incompiuti questi interventi significherebbe interrompere un percorso che, come amministrazione di centrosinistra, abbiamo avviato, indebolendo di fatto l’intero sistema sanitario”. Questa è la dichiarazione della consigliera del Partito Democratico alla Regione Lazio, Sara Battisti, che è intervenuta in aula presentando una mozione riguardante le Case di Comunità. Interventi e Progetti per le Case di Comunità. “Le rimodulazioni legate al Pnrr e al Piano nazionale complementare – aggiunge Battisti – avevano escluso una parte molto importante degli interventi programmati, in particolare nella Provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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