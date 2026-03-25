Sanita’ | Battisti Pd Lazio bene impegno su Case comunita’ ma grave bocciatura mozione

In una riunione regionale, un rappresentante del Partito Democratico ha espresso apprezzamento per l'impegno dedicato alle Case di comunità, considerate strumenti chiave per la sanità territoriale. Tuttavia, è stata bocciata una mozione presentata in merito, suscitando discussioni tra i presenti. Le Case di comunità sono state definite come elementi che migliorano l'assistenza locale e riducono la pressione sugli ospedali.

Le Case di comunità “sono uno dei pilastri fondamentali della sanità territoriale: esse rafforzano l’assistenza di prossimità, alleggeriscono il carico sugli ospedali e garantiscono risposte più rapide ai cittadini. Lasciare incompiuti questi interventi significherebbe interrompere un percorso che, come amministrazione di centrosinistra, abbiamo avviato, indebolendo di fatto l’intero sistema sanitario”. Questa è la dichiarazione della consigliera del Partito Democratico alla Regione Lazio, Sara Battisti, che è intervenuta in aula presentando una mozione riguardante le Case di Comunità. Interventi e Progetti per le Case di Comunità. “Le rimodulazioni legate al Pnrr e al Piano nazionale complementare – aggiunge Battisti – avevano escluso una parte molto importante degli interventi programmati, in particolare nella Provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Battisti (Pd Lazio), bene impegno su Case comunita’, ma grave bocciatura mozione Articoli correlati Sanita’: Battisti (Pd Lazio), bene Consiglio su servizio psicologia scolasticaLa salute mentale è un tema cruciale per le giovani generazioni, afferma la consigliera Sara Battisti. Sanità, Rubano: “Bene l’impegno dell’Asl di Benevento sulle Case di Comunità”Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprezzo molto l’impegno profuso dal direttore generale dell’ASL di Benevento, la dottoressa Tiziana Spinosa, nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanita' Battisti Pd Lazio bene impegno... Sanita’: Mattia (Pd Lazio), aumento casi Epatite A, urgente prevenzioneLa consigliera Eleonora Mattia chiede misure urgenti per contenere l'epatite A in Lazio, dopo l'aumento dei casi in Campania e provincia di Roma. romadailynews.it Sanità: Coldiretti pesca su Epatite A, no allarmismi su cozze, tutelare filiera e reddito impreseLa priorità resta la tutela della salute dei cittadini ma servono anche responsabilità e chiarezza per evitare che un fenomeno ... agenzianova.com