Durante la riunione interministeriale del 24 marzo, è stato confermato che il sistema sanitario regionale sta continuando a migliorare. L’assessore regionale alla sanità ha commentato che i segnali sono positivi e che il percorso di riorganizzazione e potenziamento sta procedendo secondo le aspettative. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi ministeri e delle autorità sanitarie regionali.

Nel corso dell'aggiornamento è stato stimato in 83 milioni di euro il disavanzo 2025, con una netta riduzione del passivo rispetto all’anno precedente «Nel corso della riunione di martedì 24 marzo del tavolo di monitoraggio interministeriale è emerso con chiarezza che il percorso di riorganizzazione e potenziamento del nostro sistema sanitario regionale sta proseguendo nella giusta direzione, a dimostrazione del lavoro di squadra che Dipartimento e Asl stanno portando avanti con grande serietà». Lo sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, a margine della seduta dell’organismo tecnico che si è tenuta a Roma. «La Regione», continua la Verì, «ha rispettato gli impegni assunti con i Ministeri, che prevedevano un contenimento del disavanzo al di sotto degli 85 milioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - L'assessore Verì: "Al tavolo di monitoraggio sulla sanità si conferma la tendenza positiva per l’Abruzzo"

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