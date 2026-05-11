Sanità lombarda nuovo traguardo del centrodestra | stanziati 91 milioni per ridurre le liste d’attesa

La regione Lombardia ha deciso di allocare 91 milioni di euro per affrontare il problema delle liste d’attesa nei servizi sanitari. La misura è stata approvata dal governo regionale guidato dal centrodestra e mira a migliorare i tempi di accesso alle prestazioni mediche. La somma sarà destinata a varie iniziative per accelerare le procedure e ridurre i tempi di attesa nei diversi ospedali e ambulatori della regione.

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La Lombardia di Attilio Fontana ha stanziato novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa. Questo è l’oggetto della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che mira ad incrementare l’offerta sanitaria, allungando anche gli orari degli ambulatori e smaltendo l’arretrato. Le risorse, come ha informato Palazzo Lombardia in una nota, sono suddivise in tre fronti: 61 milioni per il piano operativo regionale (41 ai soggetti pubblici e 20 ai privati accreditati), 10 milioni per manifestazioni di interesse rivolte ai privati e 20 milioni dedicati al recupero dei ricoveri ancora in lista d’attesa al 1° gennaio 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sanità lombarda, nuovo traguardo del centrodestra: stanziati 91 milioni per ridurre le liste d’attesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicilia, il neoassessore alla Sanità Caruso: «L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa»«Primo punto, ridurre le liste d’attesa, senza dimenticare i nodi del Pnrr» , ma prima ancora, «ascoltare tutti i direttori generali di Asp e... Liste d'attesa infinite e gli altri mali della sanità lombarda: la manifestazioneFlash mob dei capigruppo di opposizione in Regione Lombardia, mercoledì mattina, in piazza Duca d'Aosta, davanti al Pirellone sede del consiglio...