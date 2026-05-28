Sanità a Francavilla il Pd attacca la Regione | Promesse tradite sulla Casa di comunità

Notizia in breve

Il Partito Democratico di Francavilla al Mare critica la Regione per il ritardo nella riapertura della Casa di comunità, definendo le promesse come tradite e denunciando la mancanza di servizi. Il segretario cittadino del partito ha espresso preoccupazione per la situazione sanitaria locale, sottolineando che i servizi promessi sono ancora negati. La questione riguarda il rinvio della riapertura, che avrebbe dovuto essere completata secondo le tempistiche stabilite.