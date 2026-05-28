Sanità a Francavilla il Pd attacca la Regione | Promesse tradite sulla Casa di comunità
Il Partito Democratico di Francavilla al Mare critica la Regione per il ritardo nella riapertura della Casa di comunità, definendo le promesse come tradite e denunciando la mancanza di servizi. Il segretario cittadino del partito ha espresso preoccupazione per la situazione sanitaria locale, sottolineando che i servizi promessi sono ancora negati. La questione riguarda il rinvio della riapertura, che avrebbe dovuto essere completata secondo le tempistiche stabilite.
“Promesse tradite e servizi negati”. È duro l’intervento del segretario cittadino del Partito Democratico di Francavilla al Mare, Livio Bove, sulla situazione sanitaria cittadina e sul nuovo rinvio della riapertura della Casa di comunità.Secondo il Pd, la sanità di prossimità “non è un lusso, ma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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